15 Temmuz Şehitleri Anma turnuvaları sona erdi

Masa Tenisi İl Temsilciliği ve Atletizm İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında özel bir turnuva düzenlendi. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında minik erkeklerde Yağız Hoşgör birinci, Çağlar Egemen Gökkaya ikinci ve Mustafa Ünal üçüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde ise Zümra Sırıklı birinci, Ceylin Akdanalı ikinci, Nehir Bolat ise üçüncü olurken, küçük erkeklerde Yiğit Egemen Tekeoğlu birinci, Atay Tuna Genel ikinci, Ömer Asaf Yemişli üçüncü olarak tamamladı. Yıldız kızlar kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Aybüke Banu Şimşek çıkarken, kardeşi Asude Tuba Şimşek ikinci, Elif Sare Akdanalı üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise Oğuz Kaan Çınar birinci, Ali Kağan Kalıpçı ikinci, Alkım Kaplan üçüncü olmayı başardı.

İkinci gün yapılan genç kızlar kategorisinde Aybüke Banu Şimşek birinci, Asude Tuba Şimşek ikinci, Zümra Sırıklı üçüncü, Ceylin Akdanalı dördüncü olurken, genç erkeklerde Yiğit Furkan Şimşek birinci, Ege Bolat ikinci, Oğuz Kaan Çınar üçüncü, Ali Kaan Kalıpçı dördüncülüğü elde etti. Büyük kadınlar kategorisinde ise Sahranur Yılmaz birinci, Nehir Bolat ikinci, Elif Sare Akdanalı üçüncü, büyük erkeklerde Kadir Yılmaz birinci, Muhammed Çırak ikinci, Gürcan Bayşu ise üçüncü olarak tamamladı.



Özel sporcular, gençler ve masterler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapılan atletizm yarışları sonunda ise özel sporcular kategorisinde Mehmetcan Düz birinci olmayı başarırken, Fırat Atabay ikinci, Hasan Kılıç ise üçüncü olarak tamamladı. Genç kızlar kategorisinde Derya Pişkin birinci, Özlem Aköz ikinci, Nurefşan Çin üçüncü, genç erkeklerde Mehmet Kalyoncu birinci, Kaan Yurdakul ikinci, Şaban Batuhan Esen ise üçüncü olmayı başardı. Masterler kategorisinde ise Halil Özsoy birinci, Abdullah Yılmaz ikinci, İsmail Çam ise üçüncü olarak tamamladı.



SPORCULAR MADALYALARINA KAVUŞTU

Müsabakaların tamamlanmasının ardından sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kadeş Meydanı’nda düzenlenen törene protokol akın etti. Törene, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede masa tenisi ve atletizm branşında dereceye giren sporculara madalyalarının yanı sıra tişört hediye edildi.

(Rıfat KARA)

