15 Temmuz Şehitleri Anma Badminton Turnuvası sona erdi

Badminton İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Badminton Turnuvası 13-14 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 11, 13 ve 15 yaş altı (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalarda 51 sporcu ter döktü. Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar eleme usulüne göre oynanırken müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

11 yaş altı kızlar: 1.Nisa Erkuş, 2.Sebile Dizlek, 3.Aysu Tuana Zor.

11 yaş altı erkekler: 1.Tunç İlk, 2.Hüseyin Özdemir, 3.Eyüp Koçak.

11 yaş altı çift bayanlar: 1.Elif Ela Tümtürk- Sebile Dizlek.

11 yaş altı çift erkekler: 1.Tunç İlk-Hüseyin Özdemir, 2.Eyüp Koçak-Kağan Töremiş, 3.Yiğit Boyar-Yakup Şerbetçi.

13 yaş altı kızlar: 1.Tuana Eken.

13 yaş altı erkekler: 1.Mehmet Can Töremiş.

13 yaş altı karışık çiftler: 1.Mehmet Can Töremiş, 2.Tuana Eken, 3.Arda Yüksel.

15 yaş altı kızlar: 1.Sümeyye Erkuş, 2.Beren Aşkar.

15 yaş altı erkekler: 1.Furkan Yedekçi, 2.Uygar Tetikel, 3.Berk Dizlek, 4.Anıl Yıldız.

15 yaş altı çift erkekler: 1.Furkan Yedekçi-Haşim Kılıç, 2.Uygar Tetikel-M.Mahmut Sert.

15 yaş altı karışık çiftler: 1.Haşim Kılıç-Beren Aşkar, 2.M.Mahmut Sert-Sümeyye Erkuş, 3.Anıl Yıldız-Sema Okumuş.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları verildi. (Ömür SOYTEMİZ)