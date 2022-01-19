1461 Trabzon’un yeni hocası Yusuf Şimşek

Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK’da Bahaddin Güneş’in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine, eski milli futbolcu Yusuf Şimşek getirildi.

Yusuf Şimşek için 1461 Trabzon FK Tesislerinde imza töreni düzenlenirken, törene Başkan Celil Hekimoğlu da katıldı. Törende, sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzalayan Yusuf Şimşek, “1461 Trabzon FK’ya şampiyonluk hedefi olduğu için geldim. Bu takımı inşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaştıracağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

