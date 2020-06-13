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14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı.

Spor 13.06.2020, 23:14
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14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 792'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 092 test yapılırken, bin 459 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 176 bin 677 oldu. Bugünkü 985 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 150 bin 87'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 284, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 684 olduğu açıklandı.

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