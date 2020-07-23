11 takım yeni sezona hazır

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Orta Karadeniz Bölgesi Zafer Men adını verdiği 2020-2021 sezonu öncesi ilk toplantısını Sinop’un Gerze ilçesinde yaptı. Toplantıya, TMVFL Federasyon Başkanı Kenan Gürsu, TMVFL Başkan Vekili Sayın Mustafa Eksioğlu, TMVFL Milli Karma Sportif Direktörü Sayın Güvenç Kurtar, Orta Karadeniz Bölge İl Temsilcisi Ali Doğan, Çorum Veteranlar takımını temsilen Salih Öztürk ile Mustafa Doğan ve diğer kulüp temsilcileri katıldı.

11 TAKIM RESMİ BAŞVURU YAPTI

Gerze Caldi Kafe’de gerçekleşen toplantıda yeni sezonda mücadele edecek takımlar resmi başvurularını yaparak sözleşme imzaladı. Bu doğrultuda yeni sezonda Orta Karadeniz Bölgesi’nde Çorum Veteranlar, Samsun Masterler, Ordu Şöhretler, Ünye Veteranlar, Gerze Veteranlar, Bafra Veteranlar, Ayancık Veteranlar, Sinop Tersanespor, Boyabat Veteranlar, Boyabat Çeltikspor Veteranlar ile Durağan Veteranlar’ın mücadele edeceği açıklandı. Kura çekimine kadar başvuruların devam ettiği ilave takımlar olması halinde yeni sözleşmelerin imzalanacağı da belirtildi.

ŞAMPİYON SAMSUN’A KUPASI TESLİM EDİLDİ

TMVFL 2019-2020 Sezonu Orta Karadeniz Bölgesi’ni Çorum Veteranlar’ın önünde şampiyon olarak tamamlayan Samsun Masterler’e kupası teslim edildi. Kırmızı-Beyazlı takımın kupası TMVFL Futbol Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu tarafından Başkan Mehmet İşman’a verildi.

FAİR-PLAY ÖDÜLÜ DURAĞAN’A GİTTİ

2019-2020 sezonu Orta Karadeniz Bölgesi Fair-Play ödülü Durağan Veteranlar takımına gitti. Sinop temsilcisinin ödülünü TMVFL Sportif Direktörü Sayın Güvenç Kurtar Başkan Harun Özlüoğlu’na takdim etti.

(Spor Servisi)