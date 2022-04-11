11 Judocu, Çorum’da yapılacak Türkiye Şampiyonası için vize aldı
Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Yozgat’ta düzenlenen Küçükler (kız-erkek) Judo Grup Birinciliğine Çorum’dan katılan 20 judocudan 11’i, Türkiye şampiyonası bileti aldı.
Spor 11.04.2022, 21:00
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Hafta sonu, Yozgat’ta düzenlenen grup birinciliğine Çorum’dan 10 kız, 10 da erkek judocu katıldı. Kızlarda 7, erkeklerde 4 judocu, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
Kızlarda, 40 kiloda Asiye Elif Bayat birinci olurken, 32 kiloda Aysu Naz Çağıl, 52 kiloda Sinem Tümer ve +57 kiloda Şuğra Şükriye Özdemir ikinciliği elde ettiler. 48 kiloda Ayşe Nur Partici ve 57 kiloda Bera Naz Kâhya da üçüncü oldular.
Erkeklerde ise, 46 kiloda Abdullah Enes Öksüz, 26 kiloda Poyraz Adıkdı, 50 kiloda Emir Can ve 55 kiloda Abdullah Emin Aslan üçüncü oldular.
Dereceye giren judocular, 21-22 Mayıs tarihlerinde, Çorum’da düzenlenecek Okullararası Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’na katılma hakkı elde ettiler.
(Hüseyin AŞKIN)
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