100.madalya Sofuoğlu’nun

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında yarışan Sofuoğlu, Güney Koreli Heejun Park'ı mağlup ederek Türkiye'ye madalya kazandırdı.Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan'ın ardından, karatede olimpiyat madalyası kazanan ikinci Türk sporcu oldu.26 yaşındaki sporcu, ayrıca, Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları tarihindeki 100. madalyasını da elde etmiş oldu. Daha sonra Merve Çoban'ın da karatede bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyatlardaki toplam madalya sayısı 101 oldu.Türkiye, Ali'nin bronz madalyasının yanı sıra, tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ile bronz, okçulukta Mete Gazoz ile altın, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar ile bronz, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ile bronz, karatede Eray Şamdan ile gümüş, güreşte Taha Akgül ile bronz ve karatede Merve Çoban ile bronz madalya kazandı.

(Spor Servisi)

