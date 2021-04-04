“100. gol” kutlaması

Çorum FK, Çarşamba günü sahasında Hekimoğlu Trabzon’la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Cumartesi günkü antrenman sırasında Sinan Kurumuş’un, profesyonel futbolculuk kariyerindeki 100.golünü atması pasta kesimi ile kutlandı.

Bu sezon Çorum FK formasıyla harika işlere imza atan ve Türkiye’nin en golcü iki futbolcusundan biri olan Sinan Kurumuş, geçtiğimiz Perşembe günü Erzincanspor’la deplasmanda oynanan ve Çorum FK’nın 1-0 kazandığı maçtaki tek golü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda Sinan Kurumuş’un profesyonel futbolculuk kariyerindeki 100.golü olarak kayıtlara geçti.

Sinan’ın 100’ler kulübüne adını yazdırması üzerine Cumartesi günkü antrenmanda kutlama yapıldı. Golcü futbolcu, kendisi için yaptırılan özel pastayı keserken, pastanın ilk dilimini kaptan Umut Kaya’nın elinden yedi. Kurumuş, pasta kesiminden sonra 100. Gol kutlamalarını kabul etti.

(Hüseyin AŞKIN)

