10 judocu Türkiye finalleri bileti aldı

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Liseli Gençler (kız-erkek) Judo Grup Birinciliği, Ordu’nun Ünye ilçesinde yapıldı. Çorum’u temsil eden 15 judocudan 10’u, Türkiye şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ’ın yaptığı açıklamaya göre, genç kızlar 44 kiloda Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Sudenaz Artan birinci olurken, 40 kiloda Safra Bozkurt (Fatih Anadolu Lisesi) ile Aleyna Bayat (Alaca Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi) ikinci, 52 kiloda Emine Nisa Buz (Spor Lissi9 üçüncü olup Kırıkkale’de yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandılar.

Erkeklerde ise, 81 kiloda İbrahim Melih Şahin (Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi) ile +90 kiloda Ayberk Kenan Topçu (Spor Lisesi) ikinci, 50 kiloda Emirhan Yetik ile 55 kiloda Abdülkerim Yücel (Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi), 66 kiloda Fatih Tanur Coşkun ve 90 kiloda Oğulcan Koçboğa da (Spor Lisesi) üçüncü olup yine Kırıkkale’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı elde ettiler.

(Hüseyin AŞKIN)

