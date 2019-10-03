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“1” golle geçen sezonun gerisinde

Profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, ilk 5 haftalarda aldığı sonuçlar itibariyle, hem en iyi, hem de en kötü dördüncü sezonunu yaşıyor. 2012-13 sezonunda 4 puanla “en az” puanı toplayan Yeni Çorumspor, 2016-17 sezonunda 10 puana ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Son 3 sezonda ise 9’ar puan toplayan Yeni Çorumspor, bu sezonki performansıyla geçen sezonun 1 gol gerisinde kaldı.

“1” golle geçen sezonun gerisinde

Profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, ilk 5 haftalarda aldığı sonuçlar itibariyle, hem en iyi, hem de en kötü dördüncü sezonunu yaşıyor. 2012-13 sezonunda 4 puanla “en az” puanı toplayan Yeni Çorumspor, 2016-17 sezonunda 10 puana ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Son 3 sezonda ise 9’ar puan toplayan Yeni Çorumspor, bu sezonki performansıyla geçen sezonun 1 gol gerisinde kaldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:20
“1” golle geçen sezonun gerisinde

Profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, sezonlara göre ilk 5 haftalardaki performansına göre en başarılı ve en başarısız dördüncü sezonunu geçiriyor. Kırmızı-Siyahlılar, geçen sezonun ise sadece 1 gol gerisinde yer alıyor.

EN AZ PUANI İLK SEZON TOPLADI

Yeni Çorumspor, ilk 5 haftalar itibariyle en az sezonu 3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda topladı. Bu periyotta sadece Darıca Gençlerbirliği’ni 2-1 yenip Maltepespor’la 0-0 berabere kalarak 4 puan toplayabilen Yeni Çorumspor, 2013-14 sezonunda 7, 2014-15 sezonunda 8, 2015-16 sezonunda ise 7 puan topladı.

REKOR 10 PUAN

Yeni Çorumspor, periyodun en çok puanını 2016-17 sezonunda toplayarak kendi rekorunu kırdı. İç sahada Beylerbeyi’ye karşı alınan 3-1’lek galibiyetle başladığı sezonda Gölcükspor’u 2-1, Tekirdağspor’u ise 2-0 yenip Ankara Demirspor’la 1-1 berabere kalan Yeni Çorumspor ilk haftayı 10 puanla geçti.

SON ÜÇ SEZONDA 9’AR PUAN TOPLADI

Yeni Çorumspor son 3 sezonda ise ilk 5 haftalar itibariyle 9’ar puan topladı ancak bu sezonki performansıyla diğer iki sezonun gerisinde kaldı.

Geçen sezon da 9 puan toplayan Yeni Çorumspor, attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gol görürken, bu sezon topladığı 9 puanın yanında attığı 5 gole karşılık 4 gol yiyerek 1 gol averajıyla geçen sezonun gerisinde kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

YENİ SEÇORUMSPOR’UN SEZONLARA GÖRE ‘İLK 5 HAFTA’ MAÇLARI

2012-13

Altınordu (D) 0-2

Darıca G.Birliği 2-1

Erzurum BŞB (D) 0-2

Maltepespor 0-0

Gümüşhanespor (D) 0-1

2013-14

Orhangazispor (D) 1-2

Sancaktepe 1-0

Hacettepespor (D) 0-0

Balçova Bld. 4-1

Batman Petrol (D) 1-2

2014-15

Kızılcabölük (D) 2-3

T.Akçaabat 1-0

Zonguldak K. (D) 0-0

Tire 1922 Spor 1-1

Kırıkhanspor (D) 1-0

2015-16

Dersimspor 1-2

Manavgatspor (D) 1-2

Tavşanlı Linyit 1-0

Dardanelspor (D) 2-2

Sandıklıspor 5-1

2016-17

Beylerbeyi 3-1

24 Erzincan (D) 0-1

Gölcükspor 2-1

Tekirdağspor (D) 2-0

Ankara Demir 1-1

2017-18

Tepecikspor (D) 2-0

A.Adliyespor 2-2

Sultanbeyli Bld. (D) 2-2

U.Uşakspor 1-1

Tekirdağspor (D) 3-1

2018-19

Muğlaspor 2-1

1461 Trabzon (D) 0-1

Fatsa Bld. 1-0

Gölcükspor (D) 0-1

Turgutluspor 2-1

2019-20

1922 Konya 1-0

İnegölspor (D) 2-1

Gümüşhanespor 0-1

Sancaktepe (D) 1-0

Pendikspor 0-2

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