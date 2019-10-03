“1” golle geçen sezonun gerisinde

Profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, sezonlara göre ilk 5 haftalardaki performansına göre en başarılı ve en başarısız dördüncü sezonunu geçiriyor. Kırmızı-Siyahlılar, geçen sezonun ise sadece 1 gol gerisinde yer alıyor.
EN AZ PUANI İLK SEZON TOPLADI
Yeni Çorumspor, ilk 5 haftalar itibariyle en az sezonu 3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda topladı. Bu periyotta sadece Darıca Gençlerbirliği’ni 2-1 yenip Maltepespor’la 0-0 berabere kalarak 4 puan toplayabilen Yeni Çorumspor, 2013-14 sezonunda 7, 2014-15 sezonunda 8, 2015-16 sezonunda ise 7 puan topladı.
REKOR 10 PUAN
Yeni Çorumspor, periyodun en çok puanını 2016-17 sezonunda toplayarak kendi rekorunu kırdı. İç sahada Beylerbeyi’ye karşı alınan 3-1’lek galibiyetle başladığı sezonda Gölcükspor’u 2-1, Tekirdağspor’u ise 2-0 yenip Ankara Demirspor’la 1-1 berabere kalan Yeni Çorumspor ilk haftayı 10 puanla geçti.
SON ÜÇ SEZONDA 9’AR PUAN TOPLADI
Yeni Çorumspor son 3 sezonda ise ilk 5 haftalar itibariyle 9’ar puan topladı ancak bu sezonki performansıyla diğer iki sezonun gerisinde kaldı.
Geçen sezon da 9 puan toplayan Yeni Çorumspor, attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gol görürken, bu sezon topladığı 9 puanın yanında attığı 5 gole karşılık 4 gol yiyerek 1 gol averajıyla geçen sezonun gerisinde kaldı.
(Hüseyin AŞKIN)
YENİ SEÇORUMSPOR’UN SEZONLARA GÖRE ‘İLK 5 HAFTA’ MAÇLARI
2012-13
Altınordu (D) 0-2
Darıca G.Birliği 2-1
Erzurum BŞB (D) 0-2
Maltepespor 0-0
Gümüşhanespor (D) 0-1
2013-14
Orhangazispor (D) 1-2
Sancaktepe 1-0
Hacettepespor (D) 0-0
Balçova Bld. 4-1
Batman Petrol (D) 1-2
2014-15
Kızılcabölük (D) 2-3
T.Akçaabat 1-0
Zonguldak K. (D) 0-0
Tire 1922 Spor 1-1
Kırıkhanspor (D) 1-0
2015-16
Dersimspor 1-2
Manavgatspor (D) 1-2
Tavşanlı Linyit 1-0
Dardanelspor (D) 2-2
Sandıklıspor 5-1
2016-17
Beylerbeyi 3-1
24 Erzincan (D) 0-1
Gölcükspor 2-1
Tekirdağspor (D) 2-0
Ankara Demir 1-1
2017-18
Tepecikspor (D) 2-0
A.Adliyespor 2-2
Sultanbeyli Bld. (D) 2-2
U.Uşakspor 1-1
Tekirdağspor (D) 3-1
2018-19
Muğlaspor 2-1
1461 Trabzon (D) 0-1
Fatsa Bld. 1-0
Gölcükspor (D) 0-1
Turgutluspor 2-1
2019-20
1922 Konya 1-0
İnegölspor (D) 2-1
Gümüşhanespor 0-1
Sancaktepe (D) 1-0
Pendikspor 0-2