“1-2 galibiyet bizi potaya sokar”

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, Pazar günü Bodrumspor ile oynayacakları maçın final niteliğinde olduğunu ifade ederken, üst üste alacakları birkaç galibiyetle birlikte, yeniden play-off potasına gireceklerine inandıklarını söyledi.

FİNAL GİBİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ

Bodrumspor’un, play-off yolundaki en ciddi rakiplerinden biri olduğuna vurgu yapan Yakup Ateş, Bodrumspor’u yenerek yeniden çıkışa geçmek istediklerini kaydetti. Bodrumspor ile final niteliğinde bir maç oynayacaklarının altını çizen Ateş, “Hedeften kopmamak adına Pazar günü sahamızda çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçta yine en büyük gücümüz taraftarımız olacak.

BODRUM MAÇINDA YENİ BİR SERİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ

Sakaryaspor maçında kaybedilen 3 puanı, Bodrumspor karşısında telafi etmek istiyoruz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız da çalışmalarını bu yönde sürdürüyorlar. Zaman zaman beklenmedik sonuçlar alsak da, 1-2 galibiyet ile yeniden ilk 5’in içinde olacağımız bir gerçek. Bu galibiyet serisine de Bodrumspor maçı ile birlikte başlamak istiyoruz.

MAÇIN ERTELENMESİ İYİ OLDU

Bodrumspor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmesi bizim açımızdan iyi oldu. Sakat oyuncularımız yavaş yavaş dönmeye başladı. Umarım Bodrumspor maçını yine birkaç eksik oyuncumuzun yokluğunda galibiyetle tamamlar, daha sonraki haftalarda eksiksiz ve daha güçlü bir Çorum FK ile yolumuza devam ederiz.

TARAFTAR ENBÜYÜK İTİCİ GÜCÜMÜZ

Son olarak, taraftarımıza da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Taraftarımız bizim sahadaki en büyük itici gücümüz. Umudumuzu yitirdiğimiz an, onların desteği ile tekrardan maça tutunuyoruz. İnşallah, Pazar günü güzel bir futbol havası olur ve taraftarımız da tribünleri doldurur” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)