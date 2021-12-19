Türkiye’nin yüzde 15’i diyabetle mücadele ediyor

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğu görüldü. Türkiye’de ise 20-79 yaş arası 7 milyon diyabet hastası olduğu, bunun da nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiği kaydedildi. 2035 yılına kadar ise diyabet hastası olan kişi sayısının 592 milyon olması bekleniyor. Bu artışın yaşlanan nüfusa, kentleşmeye ve değişen yaşam tarzlarına bağlandığı gözlendi. Başka bir veriye göre ise güncel diyabetle mücadele eden kişi sayısının 400 milyonu geçtiği ve en çok diyabetli insanın yaşadığı yerin Çin olduğunu ortaya koydu. En çok diyabet görülen yaş aralığı ise 40-59 olarak kaydedildi; diyabet hastalarının yüzde 80’i ise düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Geçtiğimiz sene diyabet tedavisine dünya genelinde 825 milyar dolar harcanırken, bu rakam dünyadaki her insan için yaklaşık 100 dolara karşılık geliyor.

HABER SAYISI AZALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, diyabet ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı.Ajans Press’in 15 bini aşkın gazete, dergi ve web yansımalarını incelediği araştırmada diyabetle alakalı 2019 yılında 258 bin 735, 2020 yılında 225 bin 502 içinde bulunduğumuz 2021 yılında ise 184 bin 983 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan diyabet haberleri ciddi oranda azalırken, Covid-19 salgının haber sayısının azalması üzerinde büyük etkisi olduğu görüldü.