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“Türkiye’de vaka sayısı 40 kat arttı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sağlık 19.07.2022, 19:47 19.07.2022, 19:49
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“Türkiye’de vaka sayısı 40 kat arttı”

Avrupa’daki dalganın Türkiye’de 4-5 hafta önce görülmeye başlandığını ifade eden Bakan Koca, “Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzbinleri geçen vakalar görüyoruz. Biz de ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.
Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmaları çağrısı yapan Koca, “Özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Turkovac tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim. Bugüne özel değil bu, salgında, bu pandemide bizim elde ettiğimiz bir sonuç, bir kazanım olduğunu görüyoruz. Kalabalık ortamlarda riskli isek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maskeyi zaten takmak gerektiğini biliyoruz.” açıklamasında bulundu.
Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, pozitiflik durumunda ek hastalığı varsa ilaca başlamasının söz konusu olabileceğini ifade eden Koca, “Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak covidle yaşamayı artık öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ama ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, yeni yoğun bakımlar açılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi: “Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok, ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek covidle birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam.”
(AA)
 

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