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“Sağlık için mutlaka yeterli su içilmelidir”

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Buşra Sarı, şok diyetlerin ve kısa sürede zayıflama yöntemlerinin, yağlarlı birlikte kas kaybına da yol açacağını belirterek, kilo verirken yapılan 7 hatayı şöyle sıraladı: Kahvaltı etmemek, uzun süre aç kalmak, düzensiz saatler, sağlıksız beslenme, yüksek kalorili içecekler, lifli yiyecek eksikliği ve egzersiz yapmamak…

Sağlık 13.02.2022, 17:41
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“Sağlık için mutlaka yeterli su içilmelidir”

KİLO VERİRKEN YAPILAN 7 HATA…
Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Dyt. Buşra SARI kilo verirken yapılan 7 hata hakkında bilgiler verdi. 
Diyetisyen Buşra SARI sağlıklı kilo verme konusunda şunları söyledi…
Kilo verirken yapılan 7 hata, bu hataları yapmak zayıflamanızı güçleştirecek ve metabolizmanızı yavaşlatarak, yerinde saymanıza neden olacaktır. Kilo verirken, bilmeden kilo vermemizi destekleme amaçlı, hızla zayıflayabilmek için çeşitli hatalar yapabiliriz.
Şok diyetler, kısa sürede zayıflama yolları yağlarınızla birlikte kas kaybına da yol açar.
Bu yüzden, sağlıklı zayıflamanın yollarını bilip bunları uygulamalı, zayıflarken yapılabilecek hataları öğrenip bunlardan sakınmalıdır.
Kilo vermeye çalışıp da bunu başaramamanın nedeni yaptığımız bu beslenme ve davranış hatalarıdır.
Kilo verirken yapılan 7 hata, bu hataları yapmak zayıflamanızı güçleştirecek ve metabolizmanızı yavaşlatarak, yerinde saymanıza neden olacaktır.
1-Kahvaltı Etmemek
Kahvaltıyı terk etmek kilo verirken yapılan 7 hatadan biridir. Kahvaltı sağlığımız için temel ana öğünlerdendir. ‘Sabah kral, öğlen prens, akşam fakir gibi beslenin’ sözü meşhurdur. Sabah sağlam, doyurucu bir kahvaltı bizi uzun süre tok tutar ve gün boyu gereksiz atıştırmalıklarımızı önler. Kahvaltı bağışıklığımızı koruyan ve bize enerji veren en önemli öğündür. Kahvaltıyı atlamak metabolizmayı yavaşlatır ve böylece daha zor kilo verirsiniz.
2-Uzun Süre Aç Kalmak
Diyetteyseniz, kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri öğün atlayıp, aç yaşayarak zayıflamayı beklemektir. Yemek yememek düzensiz kan şekeri salgılanması, metabolizmanın yavaşlaması, daha fazla açlık hissi ve kilo verme problemi demektir. Bu durumda beraberinde birçok hastalıkları getirir. En iyisi diyetisyen kontrolünde onun bildireceği diyet listesine uyarak, öğünlerimiz ana ve ara öğünden oluşarak, aç kalmadan, dengeli beslenerek kilo vermektir.
3-Düzensiz Saatler
Stabil bir yaşam diyet vermekte çok önemlidir. Yemek, uyku saatlerindeki belirsizlik, yetersiz uyku gibi sebepler kilo vermenizi güçleştiren durumlardandır. Araştırmalar gösteriyor ki günde 7 saatten az uyuyan kişiler obezlik riski altındadır. Uyku insanoğlu için zaruri ihtiyaçlardandır. Uyku esnasında büyüme hormonu salgılanmakta bu da yağ yakılmasını desteklemektedir. 
4-Sağlıksız Beslenme
Fast-food yiyecekler, işlenmiş gıdalar, yağlı besinler; bunları hayatınızdan çıkarmayıp kilo vermeye çalışmak boşa kürek çekmektir. Bu gıdalar size kalori olarak dönmekle kalmaz, metabolizma hızınızı da yavaşlatır. Acıktığınızda bu gibi ıvır zıvır yiyecekler yerine, şekeri düşük meyve ve sebzeleri tercih edin, bunu yapmanız nefsinizi kıracak, tatlı ve abur cubur ihtiyacınızı giderecektir. 
5-Yüksek Kalorili İçecekler
Alkol ve gazlı içecekler kilo almaya neden olan yüksek kalori içeren sıvılardır. Kilo verirken yapılan 7 hatadan biri bu içeceklere devam ederek, kilo vereceğini ummaktır. Bir kutu kolada 15 küp şeker olduğunu düşünürsek bunları içmenin sağlığımıza ne kadar zararı olduğunu görebiliriz. Gerçekten kilo vermek istiyorsanız aldığımız sıvıların içeriklerine, şeker oranlarına dikkat etmeliyiz. Kilo yapan bu içecekler yerine sıvı ihtiyacımızı su içerek giderebiliriz.
6-Lifli Yiyecekler Yiyin!
Lifli gıdaların, kolesterol seviyesini stabil tutması, kalp hastalığına karşı koruyucu etkisinin yanı sıra kan şekerini dengeleyici, bağırsakları çalıştırıcı, tok tutucu özelliği bulunmaktadır. Posa, tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler ve tahıllarda bulunur. Posalı besin alımı için kepekli ekmek, kabuklarıyla meyve yemek ve öğünlere sebze eklemek gerekir. Fasulye, nohut, bezelye, barbunya, mercimek, buğday ve yulaf kepeği, incir, çilek, ayva, kuru incir, kuru erik, kuru kayısı, marul, kereviz, karnabahar, brokoli, ıspanak, havuç, patates, şalgam posalı besinlerdir.
7-Egzersiz Yapmamak
Kilo vermeyi sporla desteklemek şarttır. Hiç bir diyet tek başına sağlıklı bir şekilde size kilo verdirmez.
Evet! zayıflarsınız fakat vücudunuz elastikiyetini kaybedip gevşer ve kötü bir görüntü ortaya çıkar.
Fazlalıklarınızdan kurtulmaya niyetliyseniz düzenli egzersiz şarttır. 
SAĞLIKLI BİR DİYET İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN
Kalsiyumlu gıdalar: Özellikle yarım yağlı süt, kaymaksız yoğurt ve kefir.
Yağsız et çeşitleri: Yağı alınmış kırmızı et, derisiz tavuk ve hindi.
Balık: Haftada 2-3 kez.
Salatalar, çiğ sebzeler: İstediğiniz kadar.
Tahıllar: Tam tahıllı ekmek çeşitleri, bulgur,  makarna.
Meyveler: Çeşidi ve miktarı kişiye göre değişmeli.
Kuruyemişler: Günde 1 avuç kavrulmamış fındık, badem, ceviz.
Yulaf ürünleri: Yulaf ezmesi, yulaf kepeği.
Su: Kadınlar için günde 9, erkekler için ise günde 13 bardak. (Amerika Sağlıklı İçecek Paneli verilerine göre.)
 

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