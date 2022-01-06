Sağlık Bakanı Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayılarının ve buna bağlı olarak kişisel korunmanın öneminin arttığını belirterek, kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Kurulun, salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemiyle toplandığını aktaran Koca, Omicron varyantının beklendiği gibi önemli vaka artışına neden olduğunu aktardı.

Vaka sayılarındaki artışın ise hastanelere henüz benzer oranda yansımadığını, Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da da hastane yükünde belirgin artış gözlemlenmediğini belirten Koca, diğer varyantlarla karşılaştırıldığında Omicron'un daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmadığını, bununla birlikte mevcut işaretlerin endişeye yol açmadığını vurguladı.

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verildiğini" açıklayan Koca, şunları kaydetti:

"Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."

"Vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir"

Yeni durumda kişisel tedbirlerin öneminin arttığını, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Koca, salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının da öneminin arttığına dikkati çekti.

Koca, "Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kalabalık toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, havalandırması sınırlı eğlence mekanları, maskesiz uzun zaman geçirilen restoran ve kafeteryaların vakaların kolay bulaştığı ortamlar olduğuna dikkati çeken Koca, bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemesi ve mümkün olan en fazla sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.

"Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir"

Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararlara da değinerek şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir."