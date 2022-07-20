“Ozon tedavisi ile bel fıtığına çözüm”

Dr. Duyar, bu işlemin hastanelerinde başarıyla yapıldığını da ifade etti.

BEL FITIĞINA AMELİYATSIZ

ÇÖZÜM “OZON TEDAVİSİ”

Op. Dr. Mehmet DUYAR

Özel Elitpark Hastanesi

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı

Özel Elitpark Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Duyar "Ozon tedavisi, fıtık nedeniyle belde oluşan ağrı, iltihap, ödem ve kas spazmlarına uygulanır Fıtıktan acı çekenler, Kanın ozonla temizlenerek oksijene doyurulması sonrasında, neştersiz olan bu yeni yöntemle bel fıtığı ağrıları yok oluyor.” dedi.

Op. Dr. Mehmet Duyar, bu konuda şu bilgileri verdi:

"Bel omurga yapısına destek veren ve esneklik kazandıran omurgalar arasındaki kıkırdak yapı çeşitli sebeplerle aşınabilir ve bütünlüğünü kaybedebilir. İşte bu sebeple, bütünlüğü bozulmuş bu yapıların belimizdeki sinir köklerine yapışması sonucu etkilenen alanda veya bacaklara, ayaklara yayılan ağrılar ortaya çıkabilir. Ozon tedavisi uygulamasıyla fıtıklarda olumlu sonuçlar alınıyor: Bu yöntem vücudu yoğun ağrı kesici ve kortizon tedavilerinin olası yan etkilerinden de koruyor".

FITIK KAYNAKLI AĞRILAR AZALIYOR

"Bir organa kan, dolayısıyla oksijen ne kadar fazla gidiyorsa, o organ daha iyi çalışıyor demektir. Ozon tedavisinin temelinde bu felsefe yatar” diyen Op.Dr. Mehmet Duyar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ozon tedavisi fıtık yapısının küçülmesini, fıtığa bağlı ödem ve iltihabın gerilemesini sağlar. Tüm gün masa başında hareket kısıtlılığı içinde çalışmak, egzersizden uzak yaşam, yanlış duruş şekli nedeniyle omurgayı birbirine bağlayan bağlar yıpranır ve yoğun ağrılar baş gösterir. Ağrılı fıtık yapısına. uygulanan ozon, tedavide 3-5 gün sonra olumlu sonuçları ortaya çıkarır. Ozonla tedavi görenler uzun yatak istirahati ve hareket kısıtlamaları yaşamazlar. Sosyal hayatlarından kopmadan tedaviye devam ederek kısa sürede hayatlarını çok olumsuz etkileyen ağrılara veda ederler.Ozon tedavisi Özel Elitpark Hastanesi Getat polikliniğinde başarı ile yapılmaktadır.”

