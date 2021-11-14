Ortopedi Uzmanı Op.Dr. Remzi Can Fakıoğlu, Elitpark’ta

1987 yılında Çorum’ da doğan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Remzi Can Fakıoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Çorum’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra , Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasını tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. Evli ve bir çocuk babası olan fakıoğlu Çorum Devlet Hastanesi , Batman Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Vezirköprü Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Uzmanlık eğitimi ve sonrasındaki süreçler içerisinde artroplasti, spor yaralanmaları, pediatrik ortopedi, ileri travmatoloji cerrahi kursları dahil bir çok kurs ile ulusal ve uluslararası kongrelere aktif olarak katıldı.

Dr.Fakıoğlu; üst ve alt ekstremite travmaya bağlı her türlü kemik kırıkları ve acil müdahaleleri, omurga ağrıları, siyatik, topuk dikeni, omuz ve diz eklemlerindeki bağ ve kas yaralanmaları, menisküs yırtıkları tanı ve tedavileri başta olmak üzere tüm ortopedik rahatsızlıkların tedavisini, diz,kalça ve omuz artroplasti(eklem protezi) ameliyatları, sinir sıkışma(karpal ve kubital tünel sendromu) ameliyatları ,ön çapraz bağ tamirleri, omuz sıkışma sendromu, dizde kıkırdak hasarlarının güncel yöntemlerle tedavisi,PRP,el cerrahisi ,pediatrik ortopedi , kırık ameliyatlarını gerçekleştiriyor. (Haber Merkezi)

