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“Mide rahatsızlığınız varsa endoskopiden kaçınmayın”

Çorum Özel Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hakan Akıncı, mide rahatsızlıklarına tanı konulabilmesi için endoskopi işlemi uygulandığını belirterek, “Özellikle yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağından şüphelenilen hastalarda mutlaka endoskopi yapılması gerekir” dedi.

Sağlık 24.04.2022, 18:01
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“Mide rahatsızlığınız varsa endoskopiden kaçınmayın”

Dr. Akıncı, endoskopinin birkaç dakikalık bir işlem olduğunu ve hastanın 2 saat sonra normal yaşamına dönebildiğini de söyledi. 
ENDOSKOPİ İŞLEMİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER…
Çorum Özel Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hakan AKINCI Endoskopi işlemi ile ilgili bilgiler verdi…
Uzm. Dr. Hakan AKINCI Çorum Özel Hastanesinde başarılı bir şekilde Anestezili Endoskopi işlemi yaptığını ifade ederek, Endoskopi hakkında şunları söyledi;
Endoskopi işlemi ağızdan girerek, yemek borusunun, midenin ve 12 parmak bağırsağının incelenmesi işleminin adıdır. Endoskopi kolay bir yöntemdir, uygun koşullarda yapıldığı sürece hasta, endoskopiyi hissetmez ve algılamaz çünkü endoskopi belli miktarda sedasyon (uyku halinde anestezi) altında yapılır. Mide ayrıntılı incelenir, şüpheli durumlarda biyopsiler alınır.
Endoskopi neden yapılır?
Mide sıkıntıları eğer ısrarcıysa medikal tedaviye yanıt vermiyorsa hasta bu durumdan şikayetçiyse endoskopik olarak değerlendirilir, aslında endoskopi bir tarama yöntemidir. Endoskopi, ucunda kamera bulunan yaklaşık bir metre uzunluğu olunan hastaların tabiriyle hortum şeklinde olan, parmak kadar kalınlığı olan bir cihazdır. Endoskopi için yalnızca sıkıntı hissetmek gerekmemektedir, belli yaşlardan sonra özellikle 50 yaşından sonra mutlaka mideye de bakılması gerekiyor hatta bazı ülkelerde mide endoskopisi belli yaştan sonra zorunludur; Japonya bu ülkelerden biridir. Bu uygulamanın nedeni de mide kanseri riskidir. Midenin sıkıntıları daha çok karnın üst kısmında yemekten sonra artan ağrı şikayetiyle kendini gösterir. Aynı şekilde yemekle birlikte azalan ağrı da kendini gösterebilir.
Endoskopi hangi durumlarda yapılır?
Özellikle yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağından şüphelenilen hastalarda mutlaka endoskopi yapılması gerekir özellikle ağza acı su gelme şikayeti olan, mide yanması şikayeti olan ve yutma güçlüğü çeken hastalarda, mide ekşimesi gibi şikayetleri olan hastalarda ve yine yemeklerden son hazımsızlığı olan hastalarda endoskopi yapılması uzmanlar tarafından önerilir. Bunların dışında kanama şüphesi olan hastalar da oldukça önemlidir. Gerek gizli kan kaybı olanlar gerekse aşikar kanaması olan hastalarda da mutlaka endoskopi yapılması gerekmektedir özellikle 40-45 yaş önemli bir yaş grubudur. Bu yaşın üzerindeki hastaların mutlaka endoskopi yaptırması gerekmektedir.
Endoskopi nasıl yapılır?
Endoskopi nasıl yapılır? sorusunun cevabı hastalarımız tarafından çok sıkça sorulmaktadır. 7 ile 12 saat aralığında aç kalmış olan hasta sedyeye oturtulur ve lokal anesteziye başlanır. Dil köküne ve küçük dil bölgesine uygulanan aneztezik madde diş doktorlarının da kullandığı ürünlerdendir. Hasta lokal anesteziyle işlem yaptıramayacak durumdaysa, genel anestezi yöntemi de tercih edilir. Yapılan endoskopi hastanın mide bulantısı ve yutkunamama sıkıntılarını ortadan kaldırır. Hasta sol tarafına yatırılarak, kafası 90 derece döndürülür, hastanın dişlerini korumak amacıyla ağzına dişlik takılır. Bu operasyonun devamında hastanın ağzına endoskop sokularak, midesine inilmeye başlanır. Bu işlemler sırasında hastaların çoğunluğunda öğürmeler gözlenebilir, kısa bir süre içerisinde bitirilen tarama işlemi hastaların yaşadığı problemlerin teşhisinde oldukça önemlidir.
Endoskopi sonrası hasta birkaç saat boyunca herhangi bir gıda almaları, tüketmemelidir. Hasta endoskopi faaliyetinden 2 saat sonra normal yaşamına devam ederek rutin hareketlerini yapabilir.
Endoskopi ne kadar sürer? tarzında sorular da hastalarımızın yanıt aradığı konu başlıkları arasında gösterilir. Endoskopi faaliyeti birkaç dakikalık kısa süren bir işlemdir.
 

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