Koronavirüs tedavisi artık ücretli olacak

Bilim Kurulu Toplantısı’nda çıkacak kararlar merakla beklenirken SGK'dan dikkat çeken bir adım geldi. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı. Buna göre, hastanelerde ödenen ücretlerde koronavirüs hastası ayrımı kalktı. Artık hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretli olacak.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) "Sağlık Bakanlığı; ertelenen Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen artık maskesiz yaşama geçileceğinin açıklamasını yaparak pandeminin bittiğini ilan etmek istiyordu. Yayımlanan değişiklik ise bunu teyit etmektedir" denilerek, "Son alınan kararlar bir kez daha göstermektedir ki ekonomik ve siyasi kaygılar nedeniyle, bilim ve sağlık yine geri plana atılmıştır" dedi.

Açıklamada, "Her koşulda toplum sağlığının öncelenmesini savunan TTB olarak, Sağlık Bakanlığı, iktidar ve Bilim Kurulu’na birçok kez hatırlattığımız gibi bir kez daha hatırlatıyoruz: Pandemi ile ancak bilimsel ve şeffaf yöntemlerle mücadele edilir" ifadesine yer verildi.

(Haber Merkezi)

