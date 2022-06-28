Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Arslan Çatar Elitpark’ta

Özel Elitpark Hastanesi’nde göreve başlayan Opr.Dr. Seher Arslan Çatar, 1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarıyla mezun oldu. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Halk Sağlığı alanlarında uzmanlıkları var.

Opr.Dr. Seher Arslan Çatar, 1999’dan başlayarak, Şarkışla Sağlık Ocağı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tokat Devlet Hastanesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Niamey’de Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ve 2022 Şubat ayından beri de Çorum Özel Hastanesi’nde görev yaptı.

İngilizce ve Almanca biliyor, evli, iki çocuk annesi.

Alanında oldukça deneyimli ve başarılı olan Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, gebelik takibi, normal doğum, sezaryen, sezaryen sonrası normal doğum, ağrısız (epidural) doğum, jinekolojik hastalıklar ve operasyonlar, laparoskopik ameliyatlar, ürogenital ameliyatlar, infertilite (kısırlık) tedavisi alanlarında hizmet verecek. (Haber Merkezi)

