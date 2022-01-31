“İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık”

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, Turgutluspor’u 5-1 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, “İhtiyacımız olan bir galibiyet aldığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorum FK, 3 maçlık yenilgi serisini Pazar günü evinde Manisa temsilcisi Turgutluspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek sonlandırırken, play-off için de umut tazeledi. Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Ergün Penbe, maçtan sonra yaptığı açıklamada, üst sıralardan kopmamak adına kritik bir galibiyet aldıklarını ifade ederken, “İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapmıştık. Turgutluspor maçı, yukarıdan kopmama adına kazanmamız gereken bir maçtı. Hafta arası yaptığımız çalışmalar, galibiyet üzerindeydi. Turgutluspor’un artılarını ve eksilerini oyuncularımıza aktardık. Hafta sonu da sahada bunu uygulayan oyuncu kardeşlerim güzel bir oyun ile galibiyet aldılar.

İhtiyacımız olan galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Bu galibiyet yukarıdan ve yarıştan kopmama adına oldukça önemliydi. Bu güzel galibiyeti yaşatan futbolcu kardeşlerimi kutluyor, soğuk havaya rağmen 90 dakika boyunca desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

