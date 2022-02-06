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“Genital estetik operasyondan hiç çekinmeyin”

Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Bitgen, genital estetik ameliyatları hakkında bilgiler verirken, şekil bozukluklarının başarılı bir biçimde giderilebildiğini söyledi.

Sağlık 06.02.2022, 19:06
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“Genital estetik operasyondan hiç çekinmeyin”

GENİTAL ESTETİK AMELİYATLARI
Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat BİTGEN Genital Estetik Ameliyatları hakkında bilgiler verdi.
Opr. Dr. Murat BİTGEN Genital Estetik Ameliyatları hakkında şunları söyledi;
Erkek ve kadınlarda dış genital organların görünümlerini ve birbirleri ile uyumlarını düzeltmek için uygulanan operasyonlardır. Dış genital organlardaki şekil bozuklukları doğumsal bir bozukluk olabileceği gibi sonradan da oluşabilir.
Kadınlarda, vajina daraltılması, iç dudak küçültülmesi, dış dudak büyütmesi ve yağ enjeksiyonları, kasık (pubis) büyüklüğü küçültülmesi, klitoroplasti gibi operasyonlar olmakla birlikte erkeklerde, penis büyükte ve kalınlaştırma operasyonları yapılabilmektedir.
İç dudak küçültme (labioplasty);
En sık uygulanan genital estetik cerrahi işlemidir. İç dudakların dış dudağın dışına taşması hastada hijyen problemlerine sebep olduğu gibi görüntü problemleri de oluşturmaktadır. İç dudakların boyu ve eni beraber olarak küçültülür. Bu işlem lokal anestezi ya da sedasyon altında gerçekleştirilebilir. Atılan dikişler yaklaşık 3 hafta sonra düşer. Bu süre zarfında temizliğe dikkat edilmelidir. 3 haftalık süre zarfında cinsel ilişkiden kaçınılmalı, deniz ve havuza girilmemelidir. Bu ameliyatta tamamen kesme işlemi (amputasyon) yapılmamalı dış kenar bütünlüğü korunarak işlem gerçekleştirilmelidir.
Vajinal daraltma (vaginoplasty); 
Genellikle ileri yaşlarda, çok doğum yapmış bayanlarda ve bazı doğumsal nedenlerle vajinal duvar genişlemesi oluşmaktadır. Vajinanın alt duvarından işlem gerçekleştirilerek edilebilen iplerle operasyon tamamlanır. Genellikle sedasyon ile işlem gerçekleştirilebilir.
Pubis büyüklüğü; 
Karın altındaki kasık bölgesinin büyüklüğü durumu görsel olarak hastalarımıza çok sıkıntı oluşturmaktadır. Pubis bölgeden doku çıkarma ve aşkınlara işlemler ile o bölgenin görüntüsü değiştirilmektedir.
Dış dudak (labia major) büyütme;
Bu bölgeye hastanın kendi yağı ya da dışarıdan uygulanan dolgu malzemeleri ile büyütme sağlanarak hem iç dudakların üstü örtülür hem de kasık bölgesindeki düzensizlikler giderilebilir.
Erkek hastalarda uygulanan yöntemler penis uzatma ve kalınlaştırma işlemleridir.
Penis uzatma (süspansiyon ligament serbestleştirilmesi);
Penis üst kısmından yapılan kesi ile penisin aşırı bağı serbestleştirilir. Yaklaşık 1-2 cm ilk bir uzama sağlanabilir. Hastalara yaklaşık olarak 3 hafta kadar cinsel perhiz önerilir.
Penis kalınlaştırma;
Genellikle uzatma işlemi ile beraber yapılmaktadır. Hastaların karın bölgesinden alınan yağlar penis cildi altına verilerek kalınlaştırma sağlanabilir. Beraberinde kasık (pubis) bölgesinde kabarıklık olan hastalara da yine liposuction işlemi yapılarak daha düz bir görüntü sağlanmaktadır. Bu işlem genel anestezi altında gerçekleştirilip, yaklaşık olarak 3 hafta cinsel perhiz önerilmektedir.
Kadın ve erkeklerde genital estetik ameliyatları Çorum Özel Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat BİTGEN tarafından başarı ile yapılmaktadır.
 

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