Genel Cerrah Uğur Abakay, Elitpark Hastanesi’nde 

Özel Elitpark Hastanesi yönetimi tarafından, Dr. Abakay’la ilgili şu bilgiler verildi: “!Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Uğur Abakay ile daha da güçlendirdi .1975 yılında Sungurlu’da doğan Uğur Abakay ; ilk ,orta ve liseyi Sungurlu’da tamamlamıştır.Tıp Fakültesi Eğitimini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tamamlayarak genel cerrahi uzmanı olmuştur. Kıdemli asistanlık döneminde Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesinden PEG sertifikası almıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Abakay Sungurlu cezaevi, Sungurlu özel uzman tıp polikliniği. Çorum Özel Hastanesi Acil Servisinde, Sinop Devlet Hastanesi ve Niksar Devlet Hastanelerin de görev yapmıştır.

Op.Dr.Uğur Abakay ,guatr ameliyatı, reflü ameliyatı, mide balonu, bariatrik cerrahi(tüp mide) ameliyatı,PEG (perkütan endoskopik gastrostomi) mideden beslenme tüpü,safra kesesi ameliyatı,kasık fıtığı ve göbek fıtığı ameliyatları ,karaciğer ve dalak ameliyatları ,hemoroid,kıl dönmesi ameliyatlarını hastanemizde gerçekleştirecektir.” (Haber Merkezi)

