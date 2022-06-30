Estetik Cerrah Öztürk, Elitpark’ın karşısında

1980 Alaca doğumlu olan ve rinoplasti (burun estetiği) operasyonları alanında uluslararası kurslarda eğitmenlik yapan Dr. Öztürk, 4 yıl süreyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmış bulunuyor.

(Aliye ÖNCEL)

