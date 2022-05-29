Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Açıkgöz Elitpark’ta

25 Şubat 1978 tarihinde Hatay’da doğan Açıkgöz İlk,orta ve lise öğrenimini Hatay’da tamamladı.Tıp Fakültesi’ni Konya Selçuk Üniversitesi’nde bitirdi.Uzmanlığını Van 100. Yıl Üniversitesi’nde kazanarak, 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ,Trabzon Kadın Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastanesi ,Samsun Özel Medicana İnternational Hastanesi,Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi, Medibafra Özel Hastanesi, OMÜ Tip Fakültesi ve Liman Hastanesinde görev yaptı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Açıkgöz’ün çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde basılmış yayını bulunuyor.

(Haber Merkezi)

