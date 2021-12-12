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Belde kanal darlığı hayatı zehir etmesin

Çorum Özel Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Bekircan Peksoylu ve Opr. Dr. Şahatayi Şahin, yaşam kalitesini düşüren belde kanal darlığının yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, diğer yöntemlerle kontrol altına alınamayan ağrılarda cerrahi müdahalenin gerekebileceğini, daralan kemik kanalının genişletilmesiyle sorunun çözümlenmiş olacağını söylediler. 

Sağlık 12.12.2021, 18:53 12.12.2021, 18:54
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Belde kanal darlığı hayatı zehir etmesin

BELDE KANAL DARLIĞI VE TEDAVİSİ
Çorum Özel Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Bekircan Peksoylu ve Opr. Dr. Şahatayi Şahin; belde kanal darlığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdiler. 
Çorum Özel Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ünitesinde belde kanal darlığı konusunda gereken her türlü tedavinin yapıldığını belirten Opr. Dr. Bekircan PEKSOYLU ve Opr. Dr. Şahatayi ŞAHİN, Ünite bünyesinde poliklinik şartlarında ve Cerrahi müdahale ile belde kanal darlığı tedavisi hastanın durumuna göre yapılmaktadır dediler. 
Opr. Dr. Bekircan PEKSOYLU ve Opr. Dr. Şahatayi ŞAHİN belde kanal darlığı ve tedavisi ile ilgili olarak şu bilgileri verdiler.
BELDE KANAL DARLIĞI NEDİR?
Omurlar, omurilik ve sinir lifleri adı verilen yapılarının korunmasını sağlayan kemik yapılardır. Omurilik ve sinir lifleri omurların ortasındaki kanal boyunca başın alt kısmından başlayarak aşağıya doğru inerler. Omurlar arasında omurların birbirine bağlanmasını sağlayan, disk adı verilen yapılar vardır.
Bu diskler yaş ilerledikçe sıvı miktarlarını kaybederler. Bu durum diskin yük taşıma yeteneğinin azalmasına ve sertleşerek bulunduğu yerden spinal kanala doğru yer değiştirerek kanal çapının daralmasına neden olabilir. Kanal darlığının diğer bir nedeni, omurların arasındaki faset eklem büyümesidir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kanal darlığı her zaman belirti vermeyebilir. Çalışmalar hiçbir belirtisi olmayan fakat ciddi kanal darlığı olan birçok insan olduğunu ortaya koymuştur. Eğer varsa belirtiler; sırt ya da bacaklarda ağrı, uyuşukluk ve kramptır. Bacaklarda kuvvetsizlik meydana gelebilir. Nadiren mesane ve bağırsak problemlerine neden olabilir.
Yakınmalar uzun süre ayakta kalma ve yürümeyle artabilir. Belirtiler devamlı ya da nöbetler biçiminde gelip geçen şekilde olabilir. Sınırlı bir süre yürüdükten sonra bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma nedeniyle durma ve çömelme gereği duyulabilir. Yürüme mesafesi giderek azalabilir. Eğilme veya oturmayla ağrı hafifleyebilir veya tamamen geçebilir.
TANISI NASIL KONULUR?
Hasta polikliniğimize geldiğinde öyküsü dinlenir ve muayene edilir. Röntgen daralmış disklerin veya zayıflamış disklerin varlığını ortaya koyabilir. Manyetik Rezonans (MR) ile omurgadaki darlıkların miktarı detaylı bir şekilde saptanabilir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) de detaylı araştırma için kullanılabilir. Tüm bu çalışmalar kanal darlığını sinir kökü basısını, darlığın yerinin saptanmasını sağlar.
TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?
Muayene edilen hastada ağrıya sebep olan bir darlık saptanmışsa, öncelikle cerrahi olamayan yöntemler denenir. Bu tedavi seçenekleri ilaç tedavisi ve ağrının kontrol altına alınması için ağrı kesicilerdir. Somut tedaviye karar verilirken hastanın dayanıklılığı ve yakınmalarının yaşam kalitesini düşürüp düşürmediği göz önünde bulundurulur. Ayrıca spinal enjeksiyonlar da yapılabilir.
CERRAHİ TEDAVİ
Cerrahi yöntemler, cerrahi olmayan yöntemlerle ağrısı kontrol altına alınamayan hastalarda uygulanır. Cerrahi girişim ayrıca; ilerleyici bacak güçsüzlüğü, idrar torbası ve bağırsak problemi olanlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir. 
Yapılacak cerrahi girişimin amacı, basıyı kaldırıp kanal çapını genişletmektir. Bu işlemin adı lomber dekompresyondur. Laminektomi seçilebilecek cerrahi yöntemlerden biridir. Bu yöntemde arkadaki kemikler alınarak daralan kemik kanalı genişletilir. Hemilaminektomi bilateral flavektomi tekniğinde, arkadaki kemikler bir taraftan alınarak kanal genişletilir.
Doğru endikasyonla yapılan cerrahi müdahale ile bacak ağrısı ve bacağın fonksiyon kaybı düzelir. Günümüzde hastalar operasyondan birkaç hafta sonrasında normal hayatlarına dönebilmektedir. 
Kanal darlığında bazen, zayıf olan omurlar arasında kayma olur ve buna spondiloliztezis denir. Ve böyle bir durumda omurlar arasındaki sabitlik kaybolur. Böyle olgularda spinal füzyon (omur birleştirme) cerrahisi omurları sabitlemek amacıyla dekopresyon işlemi ile beraber yapılabilir.
Birleştirme işlemi, birleştirilecek iki omur arasında kemik doku ya da teknik bir takım aletler ile yapılır. Birleştirme önden ya da arkadan her iki yönden de yapılabilir. Birleştirme cerrahisinde başarı oranı %65’ten fazladır. 
Cerrahi sonrası hastanede kalış süresi sadece birkaç gündür. Çoğu hasta 6-9 haftada tüm aktivitelerine geri dönebilmektedir.
 

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