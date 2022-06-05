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Ameliyatsız güzellik

Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Bitgen, botoks, dolgu, iple askı, gençlik aşısı, PRP ve lazer gibi ameliyat dışı estetik uygulamalar hakkında bilgi verirken, bu medikal yöntemlerin, ameliyata ihtiyacı olmayan veya ameliyat olmak istemeyen hastalar için iyi bir tercih olabildiğini dile getirdi. 

Sağlık 05.06.2022, 18:43
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Ameliyatsız güzellik

AMELİYAT DIŞI ESTETİK UYGULAMALAR…
Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat BİTGEN Ameliyat Dışı Estetik Uygulamalar hakkında bilgiler verdi.
Opr. Dr. BİTGEN şunları söyledi;
Ameliyata ihtiyacı olmayan ya da ameliyat olmak istemeyen hastalara sıkça yapılan uygulamalar medikal estetik uygulamalardır. 
Bu işlemlerden en sık uygulananları: 
•Botoks
•Dolgu uygulamaları
•İple askı uygulamaları
•Mezoterapi-gençlik aşısı uygulamaları
•PRP
•Lazer uygulamaları
Botoks: 
Botulinum toksini kontrollü olarak bazı kasların çalışmasını baskılayarak kırışıklıkların  açılması yada farklı mekanizmalarla terleme fonksiyonunu baskılayabilir. Göz kenarı, alın, kal arası, dudak kenarı ve boyun kaslarına yapılarak kırışıklıkların açılmasına yardımcı olur. Ayrıca diş sıkma şikayeti olan (bruksizm) hastalara yapılarak hem diş sıkması ve çene eklem zorlanmasını azaltır, hem de çene ovalini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca botoks koltuk altı, el ve ayak terlemesinin tedavisinde de kullanılabilmektedir. İşlem küçük iğnelerle gerçekleştirilir. Etkisi yaklaşık 1 haftada ortaya çıkar. Botoksun etki süresi de yaklaşık 4-6 ay kadardır. 
Dolgu uygulamaları: 
Birçok çeşit dolgu maddesi olmakla  birlikte en sık olarak hyaluronik asit dolgular kullanılmaktadır. En sık dudak, ağız köşesindeki kırışıklıklar, burun, göz altı bölgesi, elmacık kemiği ve çene ucunun belirginleştirilmesinde kullanılabileceği gibi el yaşlanması tedavisindede kullanılabilir. İşlem lokal anestezi altında iğne yada kanül ile gerçekleştirilmektedir. İşlem yapılan alanda morluk ve şişlik görülebilir. Etki süresi 9-12 ay olmakla birlikte. Daha uzun etki süresine sahip dolgular da vardır
İp askı uygulamaları:  
Eriyebilen yada erimeyen özel olarak üretilmiş iplerle yanak bölgesi, boyun, çene kenarı , kaş ve özel durumlarda vücudun başka bölgelerindeki (meme, kalça) cilt sarkıklıklarını kaldırmak için yapılan bir uygulamadır. Lokal anestezi ile beraber uygulanıp hastane yatışı gerekmemektedir. Yüz uygulamalarında kulak önünde 3-4 gün olan çekintiler oluşabilir ama kendiliğinden geçer. İşlem uygulaması kullanılalacak ip çeşidine bağlı olarak 1,5-3 yıl arasında değişmektedir.
Mezoterapi uygulamaları: 
Şikayeti olan bölgeler işin hazırlanmış vitamin ve mineral karışımlarıdır. Cilt bakımı ve cilt gençleştirme, leke  tedavisi, saç tedavileri için uygulanabilir. Lokal krem uygulaması arkasından özel aparatlar ile uygulanır. Şikayete göre 4-8 seans arasında uygulaması yapılmaktadır. 
PRP: 
Kendi kanınız özel bir işlemden geçirildikten sonra trombosit denilen hücreden zengin kısmı yeniden kişiye uygulanır. Cilt yenileme ve cilt kalitesinin artırılması, leke tedavileri için kullanılabilir Lazer, radyofrekans ya da dermapen uygulamalarından sonra uygulandığı gibi iğne ile cilt altına da uygulanabilmektedir. 3 hafta aralıklarla 3-4 seans uygulanması önerilmektedir.
Lazer uygulamaları: 
Ciltteki birçok şikayet için geliştirilmiş lazer sistemleri mevcuttur. Leke tedavisi, yara izleri düzeltilmesi, cilt yenileme için uygulanmaktadır. Lazer çeşidi ve şikayete göre tek seans olabileceği gibi çoklu seanslarda olabilir.  Soyucu lazerlerin genellikle sonbahar ve kış aylarında uygulanması tavsiye edilmektedir.
 

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