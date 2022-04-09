31 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 120 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 120 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık 09.04.2022, 02:03 09.04.2022, 02:05
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 7 bin 120 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu. Bir günde toplam 197 bin 554 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 217 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 197 bin 855'e yükseldi.
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