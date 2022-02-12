253 kişi hayatını kaybetti, 108 bin 563 yeni vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 253 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 108 bin 563 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık 12.02.2022, 23:42 13.02.2022, 00:47
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 10 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 95 bin 065 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 253 oldu. Bir günde toplam 458 bin 142 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 758 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,75 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,72 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 845 bin 934 'e yükseldi.
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