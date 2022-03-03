188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 188 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 424 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık 03.03.2022, 23:03
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 49 bin 424 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 398 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 66 bin 873 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,96 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 870 bin 323 'e yükseldi.
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