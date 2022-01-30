174 kişi hayatını kaybetti, 94 bin 783 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 94 bin 783 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 440 bin 17 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 261 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,37 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,48 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 703 bin 801 'e yükseldi.