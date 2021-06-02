Zeki Gül’e ziyaret
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çevre ve Şehircilik Bakanı Danışmanı hemşehrimiz Zeki Gül'ü makamında ziyaret etti.
Osmancık 02.06.2021, 22:32 02.06.2021, 22:36
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Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Etimesgut Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili İsa Çakır ile birlikte Gül’ü ziyaret eden Başkan Gelgör, çeşitli konularda istişarede bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Danışmanı hemşehrimiz Gül de heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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