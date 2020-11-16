Zeki Gül’e teşekkür
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Danışmanı hemşehrimiz Zeki Gül'ü ziyaret etti.
Osmancık 16.11.2020, 19:44
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Başkan Gelgör ve Aydın, Bakan Danışmanı Zeki Gül'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, ilçeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül ise Osmancık Belediye Başkanı Gelgör ve Dodurga Belediye Başkanı Aydın’a nazik ziyareti için teşekkür ettiğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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