Yoldan çıkıp refüje çarptı
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yoldan çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi.
Osmancık 09.07.2020, 18:31
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Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Osmancık ilçesi, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Ovacıksuyu köyü mevkisinde sabah saatlerinde yoldan çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi.
Olay yerine gelen trafik polisleri yolda önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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