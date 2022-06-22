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Yolda buldukları para dolu çantayı jandarmaya teslim ettiler

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, D-100 karayolunda bulunan para dolu çanta jandarmaya teslim edildi. Çanta gerçek sahibine ulaştırılmak üzere iade edildi. 

Osmancık 22.06.2022, 14:45
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Yolda buldukları para dolu çantayı jandarmaya teslim ettiler

Edinilen bilgilere göre Osmancık’a bağlı Gecek köyü mevkii D-100 Karayolu üzerinde bir bayan çantası olduğunu fark eden Hakkı Korkmazer ve İlhami Şahin çantanın içinde para ve ziynet eşyası olduğunu görünce hiç düşünmeden jandarmaya teslim ettiler. Jandarma ekipleri çanta içerisinde inceleme yaptı. Yapılan araştırma sonucu jandarma ekipleri kimliği belirlenen çantanın sahibine ulaştı. Bulunan çanta sahibine ulaştırılmak üzere bir yakınına teslim edildi. 

'Buldukları para dolu çantayı jandarmaya teslim ettiler' 
Her gün 10 binden fazla aracın geçtiği D-100 Karayolu üzerinde buldukları para dolu çantayı jandarma ekiplerine teslim eden Gecek köyü sakinlerinden Hakkı Korkmazer; “Saat 23.30 sıralarında arkadaşımla birlikte benzinliğe geldik. Benzinlikten eve dönüşümüzde saat 24.00 sıralarında yolda bir çanta ile karşılaştık. Arkadaşıma çanta düşmüş dedim. Arkadaşım aracını durdurdu, çantayı aldık. Baktığımızda içinde para ve ziynet eşyası olduğunu görünce jandarmaya gelip çantayı teslim ettik. “dedi. 
Çantayı bulanlardan İlhami Şahin ise, içerisinde para ve kimliklerin olduğu çantayı Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek “Jandarma komutanlığından çantanın sahibini aradılar. İçersin de bulunanlar teyit edildi bizde para dolu çantayı teslim ettik” şeklinde konuştu. 

'Bulunan çanta sahibine ulaştırılmak üzere dayısına teslim edildi' 
Karayolu'nda bulunan çanta sahibinin dayısı Osmancık Jandarma Komutanlığı’na gelerek, gerekli işlemlerin ardından çantayı teslim aldı. Çantanın yeğenine ait olduğunu belirten Abdullah bey, "İstanbul'dan Giresun'a giden yeğenim yolculuk esnasında Osmancık'ta çantasını düşürmüş. Arkadaşlar da yol kenarında buldukları çantayı jandarmaya getirmişler. Bizde aynı yoldan memlekete gittiğimiz için çantasını aldık kendisine ileteceğiz. Jandarma ekiplerine ve iyi niyetli davranışlarından dolayı çantayı bulan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. 

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