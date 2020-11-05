Yolcu valizinden 13.972 adet uyuşturucu hap çıktı

Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Samsun iline hareket halinde olduğu tespit edilen şehirlerarası yolcu otobüsü Osmancık D-100 karayolu Polis Uygulama Noktasında durduruldu.

Otobüsün yolcu eşyalarının bulunduğu bagaj kısmında, A.Ş. ve H.Ş. isimli şahıslara ait valizde yapılan aramada 13 bin 972 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik hap ele geçirildi.

Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldıkları bildirildi.

(Haber Merkezi)