Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Sahili Maarif Parkı´nda bulunan çam ağacına yıldırım isabet etti.
Osmancık 08.06.2020, 21:59 08.06.2020, 22:03
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Ağaç belediye binasına devrildi. Kızılırmak Sahili Maarif Parkı´nın bahçesinde oturan vatandaşlar, aniden bastıran gök gürültü sağanak yağış nedeniyle kapalı alana geçti. O sırada belediye binasının yanında bulunan çam ağacına yıldırım isabet etti. Ağaç belediye binası üzerine devrilirken, o anlar belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mustafa ULUSOY
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