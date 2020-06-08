Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi

Ağaç belediye binasına devrildi. Kızılırmak Sahili Maarif Parkı´nın bahçesinde oturan vatandaşlar, aniden bastıran gök gürültü sağanak yağış nedeniyle kapalı alana geçti. O sırada belediye binasının yanında bulunan çam ağacına yıldırım isabet etti. Ağaç belediye binası üzerine devrilirken, o anlar belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa ULUSOY