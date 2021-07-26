Yaya geçidi levhasına çarpıyorlar

Çorum'un Osmancık ilçesinde şehir içinden geçen Samsun-İstanbul D-100 karayolu üzerinde bulunan yaya geçidi levhasına sürekli araçlar çarpıyor.

Karayolları ekipleri tarafından sürekli yenisini dikilen levhaya araçlar çarpmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde de yine yaya geçidi levhasına çarpan araç levhayı devirdi. D-100 karayolu kenarında bulunan yan yolun Alt geçit tarafından itiberen girilmez levhası olduğu halde ters yönü özellikle kullanan birçok araç dikkatlerden kaçmıyor.

Bazı sürücülerin ters yöne girerek, trafik kurallarını çiğnemesi çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, yine bu yol kenarına TIR'ların gelişi güzel 2 veya 3 sıra şeklinde durmaları da trafiği tehlikeye sokuyor.

(Mustafa ULUSOY)

