Yatırımları istişare ettiler
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Belediye Meclis Üyesi Rahman Çalıkuşugil, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti.
Osmancık 02.04.2021, 22:43
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Başkan Kavaklıgil ve Meclis Üyesi Çalıkuşugil, Osmancık Belediye Başkanı Gelgör ile Osmancık Belediyesi'nin yatırımları hakkında istişarede bulundu. Başkan Gelgör, konuklarına Osmancık'ı gezdirerek, yaptıkları çalışmaları yerinde anlattı.
Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Belediye Meclis Üyesi Rahman Çalıkuşugil'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
(Haber Merkezi)
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