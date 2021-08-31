“Yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz”

Osmancık'ın çeltik üretiminde Türkiye'de marka olduğunu ve çeltik üreticilerine destek verilmesi gerektiğini kaydeden Karaduman, “Eğer milli bir üretim istiyorsak Osmancık ilçemizdeki üreticimize destek vermek zorundayız sorunlarını gidermek için mücadele etmemiz gerekmektedir” dedi.

Saadet Partisi (SP) Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık ve partililerin katılımı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanlığının daveti üzerine Osmancık'a gelen Abdulkadir Karaduman, ilk olarak Osmancık Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Sarı ve heyetini ziyaret etti.

Ülkemizin bağımsızlığını sağlayan, mücadele eden bütün istiklal kahramanlarımızı, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle şükran yad ettiklerini ifade eden Karaduman, “Şehit aileleri ve gazilerimiz bizim emanetimizdir sorunlarının takipçisi olacağız. Tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Kıymetli dernek Başkanımız Mustafa Sarı beye bizlere göstermiş ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Karaduman, beraberindeki heyetle birlikte dernek ziyareti sonrası Osmancık'ta esnafı ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Karaduman, “Vatandaşlarımızın dertlerini bizzat kendilerinden dinliyoruz. Yaşanabilir Türkiye için kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz halkımızın dertlerine bir çare olmak için sizleri ziyarete geldik bizden istekleriniz, taleplerinizi almak onu hayata geçirmek için gerek mecliste ve gerekse Saadet Partisi Genel Merkezimizde çareler arayacağız bundan emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

SP Konya Milletvekili Karaduman daha sonra Osmancık Belediyesi Kültür Merkezi’nde güncel ve yerel konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde pandemi ile birlikte tüm sorunların ayyuka çıktığını söyleyen Karaduman, konuşmasında şunları söyledi:

“Ülkemiz 19 yıldır açık bir şekilde söylüyorum ki her alanda pandemi dönemini yaşıyor. 20 yıldır ülke ekonomide pandemiyi yaşıyor, eğitim pandemiyi yaşıyor kısaca iç ve dış politikada pandemiyi yaşıyor bu sürdürülemez politikalarla halkımızın sorunları artmıştır.

2006 yılında bir tarım yasası çıkartıldı. Bu yasa ile birlikte milli gelirin en az yüzde biri tarıma ayrılacak ve tarım desteklenecek denildi. 2006’dan bu yana hiç bir yıl milli gelirin yüzde 1i kadar para tarıma aktarılmadı ancak faize ayrılan para tarıma ayrılan paranın 3 katı kadar rantiyecilere verildi.

Osmancık ilçemiz çeltik üretiminde pirinç üretiminde adeta ülkemizde bir marka olmuştur. Ülkemizin birçok ilinde Osmancık pirincimiz kullanılmaktadır. Ülke olarak Osmancık çeltik üreticisinin yanında olmak zorundayız eğer milli bir üretim istiyorsak Osmancık ilçemizdeki üreticimize destek vermek zorundayız, sorunlarını gidermek için mücadele etmemiz gerekmektedir.

Saadet Partisi olarak gerek il teşkilatımız, gerek ilçe teşkilatımız ve gerekse çeltik üreticilerimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde öncelikle tarım üretiminde öncelikli olan gübre, tohum, zirai ilaç, elektrik ve su konusunda ortaya koymuş olduğumuz önerileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mali giderler konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için çiftçimize üretim istihdamı konusunda çiftçimizin sorunları gözden geçirilmelidir. Toprak mahsulleri ofisi çeltik üretiminde taban fiyatı belirlerken mutlaka girdi faaliyetleri hesaba katılmalıdır üretim maliyeti mutlaka hesaba katılmalıdır. Üreticinin elektrik ilaç ve gübre giderleri hasat sonuna bırakılmalıdır. Eğer çiftçimizi ayağa kaldırmak üretimi artırmak işitiyorsak kullanılan kredilerin faizlerini ortandan kaldırmak zorundayız ve hatta iflasa sürüklenen çiftçimize destek olmak zorundayız bu duygu ve düşünceler ile başta çeltik üreticilerimize yeni sezonda hayırlı mahsuller diliyor hepinizi saygı ve sevgiyle muhabbetle bir kez daha kucaklıyor katılımcılara teşekkür ediyorum.”

(Haber Merkezi)

