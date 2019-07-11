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Yaralı çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

Osmancık ilçesinde Merthan Kayar (8) Caddede bisikleti ile gezerken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yaralı çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

Osmancık ilçesinde Merthan Kayar (8) Caddede bisikleti ile gezerken, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:28
Yaralı çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

Kaza, Yazı Mahallesi  Çorum Caddesi'nde meydana geldi.   Onur Coşkun(21) idaresindeki 19 AAS 419 plakalı otomobil, Caddede bisiklete binen Merthan Kaynar’a  çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle birlikte çocuk aracın ön camına hızla çarptı. 

Kazayı görenler  hemen yerde yatan küçük çocuğun yardımına koşup ambulans gelene kadar kanayan  yerlerine selpakla müdahale etti.  ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merthan Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken,  Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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