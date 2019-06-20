Yangınzedelere geçmiş olsun

Gürer, köy halkı ile evleri yanan vatandaşlarla görüşmeler yaptı. 7 ev ile ahır ve samanlıkların tamamen yandığını, tek teselli kaynağının can kaybı olmaması olduğunu anlatan Gürer, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile yangının kontrol altına alınarak köyün diğer kısımlarına sıçramasının engellendiğini kaydetti.

Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer, "Devletimiz de ilgili kurumları ile yangının olduğu bölgeye gereken yardımları en kısa sürede yapacaktır. Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi olarak yangından zarar görmüş ailelere geçici ekonomik destek sağlanacaktır" dedi.

Gürer, halkın bu gibi durumlarla bir daha karşılaşmaması için daha dikkatli ve hassas olması gerektiğini vurguladı.