Yaban hayvanlarını unutmadılar

Osmancık Motosiklet Sevenler Kulübü Başkanı Mustafa Karağaç, yaptığı açıklamada: “Biz Diğer canlıları da insanlar gibi seviyoruz. Kulübümüzün yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kuşlar için açık alanlara buğday bırakırken, köpek, doğan, atmaca, kartal, kurt gibi yırtıcı hayvanlar için de ekmek, kemik ve et bırakıldı. Bu karda kışta, yaban hayvanlarının aç kalmaması için şehrimizin muhtelif yerlerine yiyecek bıraktık. İnsanları, hayvanları ve doğayı çok seviyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

Özellikle dağlık alanda bu soğuk ve zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yanında sokak hayvanları için de beslenme odaklarına ekmek ve yem bıraktıklarını ifade eden Başkan Karağaç, Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Osmancık Motosiklet Sevenler Kulübü’nde yaban hayvanlarına yiyecek ve yem sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Bizler önce insan olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz" dedi.

Yiyecek ve yem bırakma işlemlerinin belli aralıklarla devam edeceğini belirten Başkan Karağaç yaban hayatına destek vermek adına başlatılan bu uygulamaya duyarlı vatandaşların da destek olabileceklerini söyledi.

KARAĞAÇ, VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

Osmancık Motosiklet Sevenler Kulübü Başkanı Mustafa Karağaç, aç kalan sokak hayvanları için duyarlı vatandaşlara ve esnafa da çağrı yaptı. Evlerde artan yemeklerin sokak hayvanları için belirli noktalara bırakılmasını isteyen Karağaç, restoran, lokanta ve fırın sahiplerinin artan yemek ve ekmekleri sizlerde doğaya bırakabilirsiniz dedi. Bu hususta duyarlı davranacak olan esnafa ve vatandaşlara da teşekkür etti.

(Haber Merkezi)