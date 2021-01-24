Yaban hayvanları için doğaya yem

Çorum’un Osmancık ilçesinde Orman İşletme Şefliği ekipleri, kar yağışı sebebiyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak ve yabani hayvanlar için ilçenin farklı noktalarında yemleme çalışması yaptı.

Osmancık Orman İşletme Şefliği ekipleri kış mevsiminde yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için seferber oldu.

Havaların soğuk olduğu bilhassa dağlık ve ormanlık alanların karla kaplı olduğu kış günlerinde av ve yaban hayatının devamlılığı açısından Osmancık Orman İşletme Şefliği ekiplerince doğaya 300 kg yem bırakıldı. Yoğun kış şartlarından dolayı av ve yaban hayatının devamlılığı adına, Osmancık Orman İşletme Şefliği ekiplerince Osmancık Emine Deresi, İnal köyü, Deller köyü ile Akkaya köylerine 300 kg yem bırakıldı.

Osmancık Orman İşletme Şefliği yaptığı açıklamada; Kış mevsiminin sert geçtiği Osmancık’ta yaban hayvanların ve kanatlıların doğada aç kalmamaları için çalışma yaptıklarını belirterek; “Bu kapsamda kış aylarının çok soğuk geçtiği, havaların geceleri eksi derecelerde seyrettiği bu günlerde doğada bulunan yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiklerini göz ardı etmedik. Bu hizmeti işletme şefliğimizce kurduğumuz bir ekiple titizlikle yapıyoruz. Bu çalışmaların kış boyunca yapacağız, vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla doğaya yiyecek bırakabilirler” şeklinde ifadelerde bulunuldu.

(Mustafa ULUSOY)