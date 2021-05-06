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Virüse karşı tedbir: Yiyeceklerini kendisi üretiyor

Osmancık 06.05.2021, 22:26
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Virüse karşı tedbir: Yiyeceklerini kendisi üretiyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan İsmail Kavak, pandemi sürecinde kendisini ve ailesini virüsten korunmak amacıyla çorbadan kahveye kadar tükettiği gıdaları kendisi üretmeye başladı.
Osmancık ilçesinde yaşayan İsmail Kavak, korona virüs (Covid-19) salgınının başlangıcında virüse karşı tedbir almak için ailesiyle birlikte gıda tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Kavak, alınan tedbirler kapsamında evde kalma zorunluluğu ve sosyal izolasyonla birlikte çorbadan kahveye, tatlıdan ekmeğe ailesinin tükettiği gıdalar için kolları sıvadı. Ağırlıklı olarak annesinin tariflerini kullanan Kavak, sağlıklı beslenmek için doğanın nimetlerinden faydalandığını söyledi.

(İHA)
 

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