Veteriner hekimler Osmancık'ta buluştu
Çorum Veteriner Hekimleri Odası, Osmancık'ta bir toplantı düzenleyerek Veteriner Hekimleri bir araya getirdi.
Osmancık 04.10.2021, 14:47
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Toplantıya Oda Başkanı Serdar Doğan, Genel Sekreter Önder Avdatek, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yalçın ile Osmancık, Kargı ve Dodurga İlçelerinde görev yapmakta olan Resmi ve Serbest Veteriner Hekimler katıldı.
Osmancık Hanedan Restoranda gerçekleştirilen toplantıda mesleğin güncel sorunlarının yanı sıra ilçe, bölge ve ülkemiz hayvancılığının sorunları, sağlıklı gıda üretimi, zoonozlarla mücadele, sokak hayvanları sorunu ve bu sorunlar için çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Oda Başkanı Serdar Doğan ve beraberindeki heyet daha sonra Osmancık'tan ayrıldı.
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