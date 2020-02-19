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Vali Çiftçi, Dereboğazı ve İncesu barajlarını inceledi

Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesinde bulunan Dereboğazı ve İncesu barajlarında incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, Dereboğazı ve İncesu barajlarını inceledi

Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesinde bulunan Dereboğazı ve İncesu barajlarında incelemelerde bulundu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:30
Vali Çiftçi, Dereboğazı ve İncesu barajlarını inceledi

Osmancık’ın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Dereboğazı Barajı'nı gezen Vali Çiftçi’ye Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile diğer yetkililer eşlik etti.

Yapımına 2015 yılında başlanılan ve 2018 yılında tamamlanan içme suyu barajından yıllık yaklaşık 2 bin 700 metreküp içme suyu çekileceğinin bilgisini veren yetkililer, barajdan alınan suyun 15 kilometrelik isale hattıyla Osmancık şehir şebekesine verileceğini, bu yıl içerisinde yapılması planlanan arıtma tesisinin ise günlük yaklaşık 12 bin metreküp su artıma kapasitesine sahip olduğunu bildirdiler.

Vali Çiftçi, Dereboğazı Barajı’nda yaptığı incelemelerin ardından İncesu Barajı’nı da inceledi. Son olarak İncesu Köyü’nde vatandaşlar bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Çiftçi, Osmancık'tan ayrıldı.

(Haber Merkezi)

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