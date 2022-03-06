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Üst geçidin önünü su bastı, yayalar çözümü kendileri üretti

Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin merdivenlerinin önü sular altında kaldı. Yayalar, üst geçide ulaşım konusunda kendi çözümünü su birikintisine taş koyarak buldu.

Osmancık 06.03.2022, 10:33
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Üst geçidin önünü su bastı, yayalar çözümü kendileri üretti

Şenyurt Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ni arasında ki üst geçit yayaların karşıya geçebilmeleri için hayati önem taşıyor. Bir girişi Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan diğer girişi Şenyurt Mahallesi İmam Hatip Lisesi önünde bulunan yaya üst geçidi, son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışı dolayısıyla işlevini yerine getiremiyor. Üst geçidin Şenyurt Mahallesi'ne çıkan girişi sular altında kaldı. Adeta küçük bir gölü andıran durum karşısında kendi çözümlerini bulan yayalar ise üst geçide ulaşabilmek için su birikintisinin üzerine taşlar koyarak geçiyor

'Üst geçit yaşlı ve engelliler için kullanışsız'

Bu görüntülerden şikayetçi olan ve ilgililere sitem eden vatandaşlar, D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçidin mevcut haliyle yaşlılar ve engelliler için de kullanışsız olduğunu ifade etti. Bulunduğu konum itibariyle öğrencilerin de üst geçidi sık kullandığını belirten vatandaşlar, üst geçidin merdivenlerinin dik oluşunun, yapılırken engelli ve yaşlı vatandaşları düşünülmediğinin ispatı olduğunu savundu.

Vatandaşlar hem yağışlar sonrası oluşan su birikintisinin önüne geçilmesini, hem de yaşlı ve engelli bireylerin üst geçidi rahatlıkla kullanabilmelerini sağlayacak asansörün yapılmasının gerektiğini ifade ederek ilgili yetkilileri göreve davet etti.

'Burada biriken sular tahliye edilmeli'

Yağmur yağdığı zaman üst geçidin giriş kısmında suların birikerek geçit vermediğini belirten Murat Şişli ise, "Yağmur başlayınca buranın tamamı komple suyla kaplanıyor. Bunun sebebi üst geçit girişlerinin tahliye için alt yapıya bağlanmaması. Üst geçit yapıldıktan sonra böylece bırakıldı. Çocuklarımız okula, vatandaşlar ise camiye gitmek istediğinde bu üst geçidi kullanmak zorundalar. Burada her defasında yaklaşık yarım metre su birikiyor. Bu suların tahliye için alt yapıya bağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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