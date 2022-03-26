Üniversiteli genç, kansere yenildi
Hitit Üniversitesi Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Ürünleri Tasarımı Programı öğrencisi Erkan Dündar (31), genç yaşta hayata veda etti.
Osmancık 26.03.2022, 11:12
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3 yıl önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle art arda ameliyatlar geçiren ve bir ayağını kaybeden Erkan Dündar, hayata tutunamadı.
Dündar’ın genç yaşta vefatı hem üniversite camiasında, hem de memleketi Osmancık’ta derin üzüntüye neden oldu. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Osmancık Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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