Ucuz yağ kuyruğu
Osmancık İlçesi’nde Tarım Kredi Kooperatifi önünde ucuz ucuz yağ alabilmek için bekleyen vatandaş, uzun kuyruk oluşturdu. Beş kiloluk sıvı yağı fiyatının market raflarında 120 TL ile 130 TL arasında değiştiğini söyleyen vatandaşlar, KDV’nin de yüzde 1’e inmesi ile yağı 92,5 liradan alma imkânı buluyor.
İlçeye bir süre önce açılan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde kamyonla gelecek olan ucuz fiyatla sıvı yağ alabilmek vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren sıraya girdi. Yağ indirimini duyan vatandaşlar Şenyurt Mahallesi Ömer Derindere Bulvarı’n da bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde uzun sıra kuyrukları oluşturdu.
İndirim kuyruğu, market açılmadan oluşmaya başladı. Yaklaşık 25 lira daha düşük fiyattan yağ almak isteyen vatandaşlar arasında, kamyonla yağ geldikten sonra market içerisinde sen alacaksın, ben alacağım tartışmaları yaşandı. Gelen 1 kamyon dolusu 5 kiloluk sıvı yağ kısa sürede tükendi. Bir vatandaş saatlerce sırasının gelmesini beklediğini ve sırası geldikten sonrada yağını alıp evin yolunu tuttuğunu söyledi.
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