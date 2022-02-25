Ucuz yağ kuyruğu

İlçeye bir süre önce açılan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde kamyonla gelecek olan ucuz fiyatla sıvı yağ alabilmek vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren sıraya girdi. Yağ indirimini duyan vatandaşlar Şenyurt Mahallesi Ömer Derindere Bulvarı’n da bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde uzun sıra kuyrukları oluşturdu.

İndirim kuyruğu, market açılmadan oluşmaya başladı. Yaklaşık 25 lira daha düşük fiyattan yağ almak isteyen vatandaşlar arasında, kamyonla yağ geldikten sonra market içerisinde sen alacaksın, ben alacağım tartışmaları yaşandı. Gelen 1 kamyon dolusu 5 kiloluk sıvı yağ kısa sürede tükendi. Bir vatandaş saatlerce sırasının gelmesini beklediğini ve sırası geldikten sonrada yağını alıp evin yolunu tuttuğunu söyledi.